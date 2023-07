La fecha del fin del mundo ha sido objeto de debate entre científicos y ha despertado el interés de millones de personas. Ahora, una nueva teoría científica plantea un desenlace más cercano de lo esperado, y los detalles son sorprendentes.

Según un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences por científicos de la Universidad de Princeton, la expansión del Universo podría llegar a su fin de manera “sorprendentemente pronto”. Estos hallazgos se alinean con las teorías de la cosmología cíclica y la gravedad cuántica.

Los científicos han observado que, después de casi 14.000 millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a contraerse, lo que eventualmente marcaría el final del Universo. Este proceso, según los expertos, podría ocurrir en un lapso de aproximadamente 65 millones de años, un periodo extremadamente breve en comparación con la historia del Universo.

Sin embargo, hay quienes sugieren que este proceso de contracción no será tranquilo y gradual, sino que se producirá en forma de una explosión espectacular. El físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois propone que este apagado se desencadenaría por desechos estelares conocidos como enanas negras, lo que daría lugar a un escenario oscuro y desolador. Según sus cálculos, estas reacciones provocarían una inestabilidad creciente que culminaría en un colapso y una explosión colosal similar a las supernovas.

Si bien estas teorías resultan fascinantes, es importante tener en cuenta que el futuro del Universo aún es incierto y está sujeto a más investigaciones científicas. No obstante, estos nuevos hallazgos nos brindan una perspectiva intrigante sobre el destino final del Universo y su posible fecha de conclusión.

Para aquellos interesados en el tema del fin del mundo, estos descubrimientos científicos ofrecen una visión emocionante sobre el futuro de nuestra existencia. Mantenerse al tanto de los avances en la cosmología y la astrofísica nos permite comprender mejor el universo en el que vivimos y reflexionar sobre nuestra posición en él.

