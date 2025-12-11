Cerca de 500 personas acompañaron a nado, en las aguas del arroyo Yaguarón (un curso de agua que delimita las provincias de Santa Fe y Buenos Aires), a la imagen de la Virgen María, mientras devotos nadadores se turnaron para llevar por trechos a las andas de la madre de Cristo.

Tras la bendición inicial del obispo diocesano, monseñor Hugo Norberto Santiago, los fieles católicos recorrieron tres kilómetros en la octava edición de la Procesión a Nado.

Al agua

Los participantes se lanzaron al agua del arroyo Yaguarón, portando la imagen de la Virgen María a lo largo de tres kilómetros. El obispo diocesano, Monseñor Hugo Santiago, bendijo la partida de los nadadores. Cientos de fieles acompañaron el recorrido desde ambas orillas con cantos y rezos. Lo mismo que voluntarios de la Cruz Roja, que cuidaron la salud de los participantes, informó el diario El Norte, de San Nicolás.

San Nicolás, siempre con la Virgen

Los organizadores de la procesión habían hecho conocer el objetivo de la procesión: “Brazada tras brazada te invitamos a llevar nadando la imagen de María, y a pedir junto a Ella por la paz, esperanza y todas las intenciones que lleves en tu corazón. Esta experiencia de fe, alegría y amistad es un encuentro que nos une desde hace años”.