¡Increíble! Un filipino que fue apuñalado el año pasado por un grupo de delincuentes descubrió que permaneció con la hoja del cuchillo por 14 meses debido a que los médicos que lo atendieron no revisaron si tenía algún objeto extraño al atenderlo.

Kent Ryan Tomao, de 25 años, fue apuñalado en enero del año pasado en la ciudad de Kidapawan cuando intentaron asaltarlo. El joven fue trasladado a un centro médico para ser atendido.

El personal médico revisó y curó la herida. Posteriormente, suturaron el corte, pero no realizaron una radiografía, por lo que no verificaron si existía algún cuerpo extraño al interior del cuerpo del joven, dejando la hoja de cuchillo.

Nagulat ang isang lalaki sa Agusan del Sur nang malamang may nakabaon palang kutsilyo sa loob ng kaniyang katawan.



Ayon sa biktimang si Kent Ryan Tomao, 14 na buwan na palang nakabaon ito sa kaniyang tagiliran matapos mapagdiskitahan sa North Cotabato. pic.twitter.com/zlFNn8ElL8 — TV Patrol (@TVPatrol) March 28, 2021

Ryan Tomao no tuvo ninguna complicación hasta el momento y solo se dio cuenta cuando se realizó una prueba de rayos X la semana pasada para postular a un nuevo trabajo. “Siempre me pregunté por qué sentía dolor en mi pecho, pero no tenía idea de que un cuchillo seguía ahí”, dijo el joven a un medio local.

El filipino manifestó que regresará al centro de salud que lo atendió hace un año para que le extraigan el objeto y dijo que no tomaría acciones legales contra el personal que lo atendió.

