Recientemente, un video se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales. Resulta que agentes de la Municipalidad de Miraflores retiraron la caja rosada que habían colocado como parte de la propaganda para el próximo estreno de la película en live action de ‘Barbie’.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @danielcaceres.pe, un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores se acercaron al parque Kennedy para llevarse la caja rosada de ‘Barbie’. A los agentes no les importó que muchos niños y adultos querían tomarse fotografías dentro del gran objeto.

Lo más gracioso es que una persona vestida de ‘Elmo’ se acercó para apoyar a los fiscalizados sin antes tomarse unas fotos junto a la caja rosada.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron al video viral y no dudaron en elevar su voz de protesta. Muchos de ellos pidieron que no se retire el objeto, pues se ha convertido en un atractivo turístico.

“¿Qué hacía ahí?”, “Quería mi foto, recién tengo libre mañana”, “¿Cómo es posible este suceso”, “Ayer en la noche estaba, no me tomé foto porque no se veía, hoy volví, desde Comas a Miraflores por las puras”, “Con razón cuando fui el sábado, no estaba”, fueron algunos comentarios dejados por los cibernautas.