Oceane El Himer es una bloguera francesa que, recientemente, ha generado polémica entre sus seguidores. ¿La razón? La influencer se convirtió en una víctima de sus propias publicaciones.

Sucede que la joven, que cuenta con más de 850 mil seguidores en Instagram, se fotografió posando en Primera Clase en un viaje de Dubái a Mónaco, sin contar con que uno de sus seguidores iba en el mismo avión, solo tres filas adelante.

En la foto, Ocean aparece al lado de un asiento ejecutivo, lo que sugería que ese era su lugar; sin embargo, otro pasajero, que al parecer la conocía, captó una imagen de la chica sentada en clase turista. Viendo la imagen con atención, es fácil comprobar que se trata de la influencer.

Mdr Océane qui fait genre de voyager en business class alors qu’elle voyage en ÉCO. Le pire c’est qu’elle a pris le temps de se prendre en photo en BUSINESS juste pour faire la meuf sur insta 😂😂! #ORDM #LMAD #OceaneElHimer pic.twitter.com/LPUYpTzYSJ — Nobody Cares (@NobodyCaresBy) May 23, 2021

“Ocean ha hecho creer que viajaba en clase ejecutiva cuando en realidad lo hacía en económica. Lo peor es que se ha tomado el tiempo de sacarse una foto en business solo para aparentar en Instagram”, decía la publicación.

Las burlas y críticas en redes sociales hacia la joven no se hicieron esperar. “Es una locura cómo la gente va al infierno y vuelve para impresionar a la gente que no conoce, que no influye para nada en su vida”, escribió una usuaria. “La influencia de las redes sociales es peor que la epidemia de ‘crack’. Algunas de estas personas solo viven para llamar la atención”, dijo otra.

Tras la polémica, la influencer publicó una segunda foto. Esta vez, sentada en clase alta, con una copa de vino y levantando un dedo.

“Esta vez prometo que he pagado“, escribió.