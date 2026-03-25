El Floyd County Historic Courthouse, en el estado de Georgia, construido en 1892 e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, en cuyo patio se han realizado decenas de ejecuciones, sobre todo por ahorcamiento, fue consumido en gran parte por el fuego.

La que fue sede del Poder Judicial de Georgia, en Estados Unidos, se hallaba en refacción y el fuego se originó en el ático y se propagó por el segundo y tercer pisos.

El incendio se inició la tarde del lunes último y recién se controló en la mañana de este martes, con gran esfuerzo de equipos de bomberos que se batieron de manera constante, sin detener su labor.

Colapso

Las llamas consumieron gran parte del edificio, provocando el colapso de su emblemática torre del reloj y partes de la estructura superior.

Construido entre 1892 y 1893, el inmueble forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y actualmente se encontraba en un proceso de renovación.

Personal

Las autoridades confirmaron que el personal fue evacuado a tiempo, por lo que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Hasta el momento, el origen del incendio permanece bajo investigación por parte de los equipos de emergencia