Gabriel Omar Batistuta, el exastro y gran goleador del fútbol argentino, sufrió un embargo de $71 millones de pesos argentinos por la Justicia Federal de Reconquista, Santa Fe, al declararse fundada una demanda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, conocido como impuesto a la riqueza, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus en Argentina.

El embargo no se había ejecutado hasta ahora porque en mayo último el exjugador de fútbol interpuso una demanda de una medida cautelar judicial y recién el 29 de junio un Tribunal de Alzada de Chaco -con jurisdicción en el caso- falló a favor del juez de primera instancia que ordenó el pago.

Gabriel Omar Batistuta junto con una de sus mascotas.

En este caso, el juez federal Aldo Alurralde dispuso finalmente el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del exfutbolista. Según informó el portal ReconquistaSF, esa confiscación de bienes alcanza $71′096,882,09 (2′016,242.77 soles, al cambio de la moneda peruana), de los que $46′059,135.85 son en concepto de capital y los restantes $25′037,746.24 por intereses.





Artillero histórico

En un artículo publicado por el diario La Nación, el exdelantero, segundo artillero histórico de la selección nacional de Argentina (con 54 goles entre 1991 y 2002, detrás de Lionel Messi con 86 goles desde 2005 a la actualidad), se refirió a su negativa a pagar el denominado Aporte Solidario: “Yo no quise pagar un impuesto y me mataron”.

“Batistuta había interpuesto la cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126,000 hectáreas de campo.

Gabriel Omar Batistuta en una de sus amplias fincas.

Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo. Otra herencia de la famosa grieta. ¿Explicame esa relación? Me rompí los dos tobillos, yo no robé un peso, pero sin embargo, soy un hijo de puta. En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente. Pero no, mejor soy un hijo de…, ja, ja, ja. Dios mío. Yo tengo una empresa de ropa acá, pago millones de pesos de impuestos por el campo… Hay que pagar los impuestos y tener los beneficios por pagarlos: me refiero a las rutas en buen estado, los puentes…”, declaró Batistuta a La Nación.





