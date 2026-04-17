“Catzilla”, una enorme instalación interactiva de un gato naranja hiperrealista, es viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, en China.

El gato, de 8 metros de largo y 3.5 metros de alto, simula que duerme plácidamente mientras emite un sonido de ronroneo que los viajeros escuchan al acercarse.

A través de quioscos digitales se puede “alimentar” o acariciar virtualmente al gato, lo que activa reacciones como movimiento de orejas, cola y variaciones en su ronroneo.

Así es el gatito

Este gato naranja gigante de 8 metros de largo se halla ubicado en el salón de llegadas de la Terminal 1, hasta donde los pasajeros y visitantes al aeropuerto llegan con entusiasmo.

El gato utiliza tecnología inmersiva para ronronear, mover las orejas y reaccionar a caricias virtuales de los viajeros.