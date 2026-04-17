El gato, de 8 metros de largo y 3.5 metros de alto, está en Hong Kong.
El gato, de 8 metros de largo y 3.5 metros de alto, está en Hong Kong.

Catzilla”, una enorme instalación interactiva de un gato naranja hiperrealista, es viral en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, en China.

El gato, de 8 metros de largo y 3.5 metros de alto, simula que duerme plácidamente mientras emite un sonido de ronroneo que los viajeros escuchan al acercarse.

A través de quioscos digitales se puede “alimentar” o acariciar virtualmente al gato, lo que activa reacciones como movimiento de orejas, cola y variaciones en su ronroneo.

Así es el gatito

Este gato naranja gigante de 8 metros de largo se halla ubicado en el salón de llegadas de la Terminal 1, hasta donde los pasajeros y visitantes al aeropuerto llegan con entusiasmo.

El gato utiliza tecnología inmersiva para ronronear, mover las orejas y reaccionar a caricias virtuales de los viajeros.