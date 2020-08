El Gobernado de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ha generado polémica en los últimos días por exigir al gobierno que autorice su uso de dióxido de cloro en el tratamiento para COVID-19.

Ahora, la autoridad regional encendió la pradera al asegurar que las bebidas gasesosas, como la Coca Cola, son más tóxica que el dióxido de cloro. Además, volvió a solicitar al Congreso de la República su uso formal para combatir el coronavirus.

“Hay muchas familias que lo están consumiendo de manera informal, ¿por qué no pueden consumirlo? ¿Y cómo se consume la Coca Cola que es más tóxica que este dióxido de cloro porque es una trasnacional que tiene mucho poder? Eso tendríamos que preguntarle al presidente de la República”, dijo Llica.

Esta no es la primera vez que el gobernador de Arequipa pide al gobierno que autorice el uso del dióxido de cloro. Hace un mes, realizó el mismo pedido en una conferencia de prensa.

“Es mentira que Arequipa tiene más alta tasa de mortalidad, ¡mentira!, Lima es la que tiene más muertes”, comentó.

Dióxido de cloro: especialistas no recomiendan su consumo

Sobre el tema, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, afirmó que se debe evitar el uso del Dióxido de cloro como remedio contra el virus.

“Soy docente universitario y científico, ya hemos dicho, ésto (el Dióxido de cloro) es para blanquear, como desinfectante, no ha sido probado para fines humanos. No hay ninguna evidencia científica, por favor, no lo usen porque puede ser tóxico”, dijo en entrevista con Canal N.

