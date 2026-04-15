En medio del rechazo de conservacionistas y animalistas de Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció ayer un “plan de gestión de hipopótamos”, que incluye la eutanasia o matar a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre del presente año.

Eso, se dice, debido a la “reproducción descontrolada” de esta especie exótica introducida a Colombia hace más de tres décadas por el capo narcotraficante Pablo Escobar en su fundo llamado hacienda Nápoles.

Historia

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Debido a esto, el Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos, que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

Aniquilamiento

«Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas», dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.

Injustas muertes

Se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos «aprobados por expertos en el manejo de estos procesos».

Los 80 individuos serán tomados de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Pablo Escobar en el centro del país, donde estaba su zoológico, y de la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.