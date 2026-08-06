Las leonas Mugi (3), Ichigo (11) y Ruena (15) murieron en el Parque Zoológico de Tama, en Tokio, capital de Japón, por golpes de calor debido a las altas temperaturas y la humedad.

Las autopsias revelaron deshidratación severa y un fallo multiorgánico por estrés térmico.

El zoo suspendió las visitas e instaló ventiladores industriales y aire acondicionado para evitar más muertes porque otros leones sufren pérdida de apetito y fatiga como las tres felinas fallecidas.

Tragedia

“Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse”, aseguró la organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), en un comunicado remitido a la agencia EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena.

Débiles

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse.

Además, otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.