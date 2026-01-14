El esperado regreso de la banda surcoreana BTS, en la primera actividad grupal luego de cumplir sus integrantes el servicio militar obligatorio, será con un nuevo disco que saldrá en marzo y una gira mundial que tendrá dos conciertos en Lima, los días 9 y 10 de octubre próximos.

Tras la pausa como agrupación que tuvo su última presentación el 2022 en Busan, el Army (club de fans) explotó al confirmarse ayer la vuelta a los escenarios de los siete cantantes de K-pop.

Con gringos

Las fechas confirmadas de la gira 2026 de BTS en Norteamérica ya están cerradas: serán 28 conciertos repartidos en 12 ciudades, con varias paradas clave en la Costa Oeste y un cierre por todo lo alto en Los Ángeles. Esto convierte el tour en uno de los regresos más potentes del K‑pop al mercado estadounidense en la última década.​

Lima

La banda integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, fechas que ya figuran en el calendario oficial difundido por BigHit Music.

Aunque el recinto aún no ha sido confirmado, se espera que sea un estadio de gran capacidad debido a la alta demanda prevista por su legión de seguidores.