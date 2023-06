La comida rápida se ha convertida en un aperitivo bastante aclamado y preferido por los peruanos. Incluso, muchos la consideran como un plato característico del territorio nacional. Recientemente, un grupo de personas provenientes de España publicó un video en el que probaron el delicioso pollo broaster y su reacciones se hicieron virales en segundos.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @Kevinggtv, uno de los jóvenes decidió llevar a su grupo de amigos a comer pollo broaster en el puesto de una señora (apodada ‘Tía Veneno’) que vive cerca a su casa.

Sus compañeros aceptaron gustosamente y se acercaron al puesto de ventas para probar el tan famoso platillo. Primero, algunas españolas se sorprendieron al ver que le servían mucha comida en el plato. Segundo, resaltaron el uso de las cremas en las papas fritas.

“En mi vida habría imaginado tener un plato tan lleno en España”, fue lo que dijo una de ellas. Finalmente, cuando probaron su pollo broaster, todas las mujeres quedaron encantadas y afirmaron que era uno de los mejores lugares donde habían probado comida rápida.

“Lo mejor es comer de carretilla”, “KFC o McDonald’s no pasa nada”, “Perú es otro level”, “Ya me dio hambre”, “Cómo extraño a la Tía Veneno”, ”Ya no se van a querer ir, lo aseguro”, “Cómo es posible este suceso”, “Buenísimo”, “Es lo mejor del Perú”, “En Perú se come muy bien”, “Disfruten”, “Lo máximo”, “La Tía Veneno lo es todo”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en TikTok.