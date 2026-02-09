Con luces de colores, desde Zigong y Nanjing hasta Xiangyang y Xi’an, vibrantes exhibiciones de linternas iluminan ciudades de toda China.

La noche se convierte en un mar de colores y luces con cientos de juegos de linternas brillantes que crean paisajes nocturnos envolventes para los visitantes que esperan la próxima llegada del Año Nuevo Chino 2026.

La imagen muestra linternas gigantes que representan a la legendaria guerrera china Hua Mulan a caballo.

Historia

En China y las regiones de habla china, Mulan es prácticamente sinónimo de “heroína”; en Estados Unidos, su nombre prácticamente equivale a “la mujer guerrera”.

Con tal popularidad que se extiende a través de diferentes culturas, así como opiniones variadas y debates sobre la autenticidad, muchos se preguntan cuál es la verdadera historia.

Mulan es un personaje legendario de la antigua China que toma el lugar de su anciano padre en el ejército y lucha durante 12 años, ganando gran mérito mientras rechaza cualquier recompensa. Aquí es imaginada en una pintura a mano sobre seda de finales del siglo XIX.

Folclore

El primer texto escrito de la historia de Mulan es una balada folclórica que se remonta a las dinastías del Norte en China (386-581 d.C.).

En poco más de 300 palabras, la Balada de Mulan cuenta la historia de una niña que se viste de hombre y se une al ejército, ocupando el lugar de su padre porque no tiene un hermano mayor para cumplir ese rol.