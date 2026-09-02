Una vaca, que lesionada en una pata había quedado atrapada en un risco, debió ser rescatada y retirada en un helicóptero, en las montañas de Aragón, España.

Un ganadero dueño de la vaca pidió ayuda a los equipos de rescate después de que el animal quedó varado en la zona de difícil acceso.

La solución fue trasladar a la vaca por aire y el animal suspendido debajo del helicóptero atravesó el paisaje montañoso rumbo a una zona segura, en medio de la asombrada mirada de la gente de abajo.

Helicóptero

Tras varios días intentando rescatarla a pie sin éxito, el ganadero dueño de la vaca contrató de forma privada a la empresa especializada Air Lama Helicopters.

Para garantizar el bienestar de la res, esta fue sedada previamente. Luego se le aseguró con un arnés especial (eslinga) y fue suspendida en el aire bajo la aeronave para trasladarla sana y salva hasta una granja cercana.

Voladora

Aunque las imágenes de la bautizada como “vaca voladora” han sorprendido a miles de usuarios, los pilotos de la zona indican que este tipo de traslados con carga externa son operaciones habituales en terrenos montañosos cuando el ganado queda completamente aislado.

Sea como fuere, la vaca fue rescatada y todos lo celebran.