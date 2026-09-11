Con una intervención inspirada en la amistad y la primavera, el universo de Sanrio llegará a Línea 1 del Metro de Lima a mediados de setiembre. Una experiencia que acompañará a más de 600 mil pasajeros que utilizan este servicio de transporte a diario.

Bajo el concepto de “El Tren de la Amistad”, Sanrio intervendrá uno de los trenes para conmemorar el mes de la primavera, que inicia en el hemisferio sur cada 21 de setiembre. A través de valores como la amabilidad, la alegría, la autenticidad y la gratitud, Hello Kitty and Friends celebrarán el verdadero valor de la amistad.

Personajes como My Melody, Pompompurin, Kuromi, entre otros; estarán plasmados en esta acción. Cada uno representando, respectivamente, un valor que en conjunto con los demás, darán forma al concepto de AMISTAD.

La propuesta se distribuirá en los seis coches que conforman un tren, los cuales serán tematizados tanto en el interior como en el exterior, incorporando en su diseño frases que recuerden a los pasajeros que

“Todo gran viaje empieza siempre con un buen amigo”.

Una experiencia única en Latinoamérica

Hello Kitty and Friends forman parte de la cultura popular desde hace más de cinco décadas y hoy conectan con distintas generaciones alrededor del mundo. En Perú y gran parte de Latinoamérica, los personajes de Sanrio ya están presentes en categorías como moda, papelería, juguetes, hogar y coleccionables. Ahora, esa presencia dará un paso más al llegar a uno de los sistemas de transporte más concurridos de Lima.

La amistad será el hilo conductor de todos los viajes e invitará a los pasajeros a descubrir con qué personajes y valores se sienten más identificados. Esta acción marcará un precedente para Latinoamérica, al ser el inicio de una serie de acciones de marketing ligadas al reconocimiento y recordación de Sanrio.

Una marca, distintas generaciones

Hace más de 50 años nació uno de los personajes más icónicos del universo de Sanrio: Hello Kitty, como ícono global, hoy está presente en distintas generaciones.

Desde adultos hasta niños pequeños, Hello Kitty ha logrado conectar con públicos de diferentes edades y acompañarlos en distintas etapas de sus vidas.

Asimismo, comparte protagonismo con personajes muy populares como Cinnamoroll, My Melody, Pompompurin, Kuromi y Pochacco, cada uno con una personalidad e identidad propias que les han permitido construir comunidades alrededor del mundo.

Esta diversidad de personajes permite que Hello Kitty and Friends conecte con públicos, gustos y generaciones diferentes, acompañando tanto a quienes crecieron con ellos como a quienes hoy los descubren por primera vez.

Una primavera diferente en Lima

El “Tren de la Amistad” de Hello Kitty and Friends comenzará su recorrido el 15 de setiembre y, durante un mes, recorrerá las 26 estaciones de Línea 1 del Metro de Lima.

La campaña incluirá además la puesta en circulación de 50 mil tarjetas de Línea 1 brandeadas con Hello Kitty and Friends, que estarán disponibles en todas las estaciones a finales de setiembre. Asimismo, se realizarán distintas activaciones abiertas al público en algunas de las estaciones más concurridas a lo largo de la campaña.

La iniciativa es impulsada por Sanrio para seguir creando nuevas formas de conectar la marca con el público y cuenta con el acompañamiento de The Business Hub Group, agencia representante en Perú, para el desarrollo y coordinación del proyecto.

Con esta intervención, Hello Kitty and Friends salen de los productos y colecciones para formar parte del paisaje cotidiano de Lima, llegando a un espacio por el que miles de personas transitan todos los días.