Los fanáticos de la icónica serie televisiva “La familia Ingalls” están felices por el reencuentro de las actrices Melissa Gilbert (61) y Melissa Sue Anderson (63), quienes interpretaron a las hermanas Laura y Mary, respectivamente.

No solo se han reconciliado, tras décadas de estar alejadas por diferencias que ya dejaron atrás, sino que también expresaron su intención de reconstruir su amistad cultivada durante la serie que se emitió entre 1974 y 1983.

Foto

Melissa Gilbert sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su reconciliación con Melissa Sue Anderson, su coprotagonista en Little House on the Prairie (La familia Ingalls).

La actriz estadounidense publicó una foto en redes sociales que selló el reencuentro luego de años de distanciamiento y versiones cruzadas.

La imagen marcó un cierre simbólico a una disputa que se había vuelto parte del mito alrededor de la serie y generó una fuerte reacción entre fanáticos de distintas generaciones, incluido el público argentino.

Reencuentro sanador

En su publicación, Melissa Gilbert describió el encuentro como un momento sanador, atravesado por charlas largas, risas y algunas lágrimas.

“Los mundos colisionan. Las bendiciones abundan. Los corazones sanan y se reencuentran. La magia sucede”, escribió para resumir la experiencia.