El hipopótamo pigmeo hembra Moo Deng, que en 2024 predijo con éxito la victoria electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe protección extrema tras pronosticar que la selección de Argentina se impondrá hoy a la de España en la final del Mundial 2026.

Al elegir sin dudar una sandía con las letras ARG y la bandera albiceleste, mafiosos habrían apostado mucho dinero por Argentina y temen que, si Moo Deng falla, puedan hacerle daño en el zoológico de Tailandia donde se le cuida y trata con amor y los visitantes la aman.

Aunque tal peligro no está confirmado, ya que se trata de un rumor que ha corrido como la espuma, de todas maneras, el hipopótamo pigmeo Moo Deng recibe protección adicional.

Famosa

Moo Deng es una famosa hipopótamo pigmeo hembra nacida el 10 de julio de 2024 en el Zoológico Abierto de Khao Kheow, en Tailandia.

Su nombre significa “cerdo saltarín”.

Se volvió un fenómeno viral global en Internet gracias a su enorme energía y divertidas expresiones.

Familia

Moo Deng es un hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis), de una especie originaria de África Occidental y está en peligro de extinción.

En tailandés se escribe หมูเด้ง y se traduce como “cerdo saltarín” o “albóndiga saltarina”.

Sus padres son Jona (25 años) y Tony (24 años); mientras su abuela hipopótamo es Malee, el hipopótamo más viejo de Tailandia.