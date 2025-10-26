El sindicato de actores SAG-AFTRA, que representa a los actores de Hollywood, rechazó la presencia en películas de Tilly Norwood, actriz creada con Inteligencia Artificial (IA) que amenaza con dejar sin trabajo a actrices de carne y hueso.

Se cree que Tilly Norwood, para muchos más bella y talentosa que las actrices de Hollywood, amenaza sus papeles en películas, incluso en las más taquilleras.

Tilly Norwood tiene una multitud de fans, que destacan su impresionante belleza “natural” y sus dotes actorales en sus breves apariciones en videos que han dado lugar a que se anuncie su próxima participación en filmes.

Sin embargo, voces también se han levantado en defensa de Tilly Norwood, ya que la modernidad que trae la Inteligencia Artificial (IA) no debería ser rechazada en el mundo de hoy, porque la presencia de esa tecnología no tiene freno.