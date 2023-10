Solo le interesa ganar y por ello a Gregory “Iron Guts” (“Tripas de hierro”) Barlow no le ha sido imposible obtener un nuevo récord Guinness, en este caso al comer, de una sola vez, 160 de los pimientos más picantes del mundo.

Este australiano ostenta el récord Guinness de 160 pimientos Carolina Reaper (el pimiento más picante del mundo, con diferencia) comidos “en una” y sin protestar.

A Greg Barlow, oriundo de Melbourne, Australia, ni siquiera le gusta comer pimientos o salsa picante, pero le encanta la atención que le hace ganar, y está dispuesto a poner su estómago a prueba por ello.





Liga del Fuego

Después de conocer la sensación de ardor que produce comer uno o varios Carolina Reapers, Barlow se puso en contacto con la Liga del Fuego, una organización que clasifica en varias categorías a los comedores de picante del planeta.

Uno de los retos más difíciles para cualquier competidor es comer el mayor número de Carolina Reaper de una sentada, pero Barlow fue directo a eso, en su intento de convertirse en campeón del mundo.





Palabra de campeón

“Decidí que quería ser campeón del mundo”, declaró Greg Barlow.

“La gente que organiza esto, la Liga del Fuego, me dijo que si quería llegar a lo más alto tendría que demostrar mi valía participando en sus pequeños desafíos o en más competiciones. Los desafíos me darían algunos puntos, pero tendría que hacer muchos. Así que hice el mayor y más loco de los retos y me comí un bowl lleno de los pimientos más picantes del mundo: el Carolina Reaper”, aseveró.

Gregory “Iron Guts” celebra ser el mejor del mundo en lo suyo.





Historia del pimiento

Desarrollado por el criador estadounidense Ed Curry, el pimiento Carolina Reaper alcanza una media de 1,64 millones de unidades Scoville, cientos de veces más picante que el jalapeño y que cualquier otro pimiento conocido.

Comerse 160 de ellos, o algo menos de un kilo, no es poca cosa, pero Greg Barlow no dejaría que nada se interpusiera entre él y su récord mundial Guinness.





Sin gusto ni entrenar

“No me gusta el pimiento y no entreno”, dijo Gregory “Iron Guts” Barlow.

“Sí le pregunté a un médico antes de conseguir el récord mundial. El récord anterior estaba en 121 (714 gramos), en poder de un estadounidense, y yo conseguí comer 160 (953 gramos). Estoy muy apenado por no haber comido 1 kilo, pero no quería que los pimientos se me quedaran en las tripas”, recalcó el nuevo récord Guinness.









