En Estados Unidos, una propuesta de matrimonio se ha viralizado en las redes sociales debido a la gran creatividad del hombre que quiso sorprender a su amada de una manera particular.

Resulta que el hombre no quiso hacerse muchas complicaciones eligiendo el anillo de compromiso para su novia y prefirió que ella lo haga. Por ello le pidió matrimonio con nada menos que cinco anillos.

Brittney Miller compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que su novio William Hun le pide matrimonio en una azotea de Atlanta, Georgia, a la que habría llegado luego de un viaje en helicóptero.

La mujer contó que supuestamente iban a catar vinos, pero luego de dar una vuelta con helicóptero por la ciudad, aterrizaron en la azotea. Ahí se encontraba personas valiosas para ambos.

Ya en el lugar, el hombre se arrodilló y le propuso matrimonio. “Pensé que sabía lo que era el amor, hasta que entraste a mi vida. No solo me ayudaste a darme cuenta que no quiero vivir sin ti, sino que me di cuenta que no puedo vivir sin ti. Y tengo que pasar el resto de esta vida contigo”.

Posteriormente le preguntó si quería ser su esposa con cinco anillo. Ella pudo elegir la joya que más le gustaba.

