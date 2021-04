Beto Ortiz se defendió de las críticas recibidas en redes sociales tras su polémica entrevista con la virtual congresista de Perú Libre, Zaira Arias, con quien protagonizó una fuerte pelea en vivo y que acabó con la joven abandonando el set.

En su programa Beto a Saber dijo que la eventual congresista - porque aún no está confirmada por la ONPE- se puso a gritar y se enfureció porque le dijo “mamita”.

“El viernes en la noche viene esta mujer y me llama miserable. Desde que entró se puso a gritar como loca, como una verdulera, tamalera. Lo primero que me vino a la cabeza fue: ¿por qué se araña? Parece que lo que le hubiera enfurecido tanto era que me dirigiera a ella utilizando el vocablo “mamita” (...) No le puedo decir “mamita” porque la ninguneo, la discrimino, la desempodero, la minimizo, la invisibilizo, porque claro, esa es la palabreja de moda, la invisibilización”, comentó.

Asimismo, respondió a sus detractores luego de que fuera vapuleado por usar vestir con trajes típicos, al estilo del candidato Pedro Castillo, próximo rival de Keiko Fujimori.

“Mi familia paterna es de Tarma, provincia de Junín. Mi familia materna es de Aija, provincia de Áncash, pero no tengo derecho a ponerme poncho porque resulta que al profe no se le puede parodiar”, puntualizó.

