Mark Bryan es un influencer que se ha vuelto popular y viral en redes sociales. Es que este ingeniero de 61 años pretende romper los estereotipos de la moda al asistir a su trabajo con falda y tacones todos los días.

El hombre vive en Berlín, es heterosexual de 61 años, casado, con hijos y, según su biografía en Instagram, es amante de los Porsche y de las marcas exclusivas.

Bryan lleva vistiendo faldas y tacones desde hace tiempo, pero fue el año pasado cuando finalmente se animó a mostrar sus looks en su cuenta de Instagram.

¿CÓMO ASÍ SE ANIMÓ A VESTIR CON FALDAS?

Todo comenzó porque estaba cansado de vestir con trajes de chaqueta, corbata y zapatos. Entonces, un día buscando unos zapatos para ir a la oficina pasó por la sección de mujer y vio la cantidad de opciones que había y los maravillosos colores que ofrecían. Ahí empezó su cambio, y desde ese momento siempre viste con falda y tacones luciendo sus espectaculares piernas.

“Creo que estoy ayudando a la gente a pensar que está bien vestirse con aquello con lo que se sienta más cómoda. Lo que una persona usa no debe dictar su orientación sexual. Soy un hombre heterosexual, pero llevo falda y tacones altos. Eso no me hace menos hombre... “Creo que la ropa no debería tener género”, indicó para un medio local.

