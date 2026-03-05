Un huaico arrasó con cultivos y ganado, a la vez que sepultó viviendas de material rústico a su paso, en el distrito de Pacaipampa, en la provincia piurana de Ayabaca.

Ocurrió por la tarde en el centro poblado de Curilcas, cuando, producto de las lluvias, una masa de tierra se desprendió a gran velocidad y en pocos segundos pasó sobre chacras de hortalizas y otros productos de la zona. Las viviendas sepultadas se encontraban dentro de las parcelas mencionadas.

Maquinaria pesada

Ante lo sucedido, el presidente de las rondas campesinas de la jurisdicción solicitó a las autoridades que dispongan la evaluación inmediata de los daños para disponer la ayuda necesaria.

Los moradores exigen maquinaria pesada para labores de limpieza y rehabilitar los caminos, ya que los deslizamientos han obstaculizado algunas vías en pueblos de la provincia de Ayabaca y temen que queden incomunicados.

Alerta

Ayabaca acumuló 3.3 milímetros de lluvia entre la noche del martes y las 7 de la mañana de ayer, según Senamhi.

Se pide un estudio técnico del terreno con la finalidad de prevenir nuevos deslizamientos y garantizar la seguridad de las familias que residen en la zona.

Pobladores de la zona afectada temen por nuevos deslizamientos con el previsible aumento de las lluvias por El Niño Costero.