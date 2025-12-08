Alrededor de cinco mil personas de todas las edades participaron ayer con disfraces de Papá Noel en la tradicional carrera por Navidad que año tras año se realiza a lo largo del río Danubio, en Budapest, capital de Hungría.

Se corrió en tres categorías: familias con niños, aficionados y corredores profesionales.

Los Papá Noel lucieron sus trajes rojo y blanco y a lo largo del trayecto recibieron muestras de cariño de transeúntes que aplaudieron su esfuerzo en medio del gran frío y momentos en que cayó nieve.

Según los organizadores, participaron alrededor de cinco mil corredores en tres recorridos, 900 metros, 2,3 kilómetros y cinco kilómetros. Más del 15 % de los corredores eran menores de 10 años, lo que convirtió la jornada en una animada mezcla de generaciones.

Muchas familias contaron que se sumaron para compartir un momento sencillo juntos antes de Navidad. Los organizadores confían en que la carrera anual fomente el deporte y un estilo de vida activo en invierno para personas de todas las edades.