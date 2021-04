La influencer ecuatoriana Antho Tricerri recibió una avalancha de críticas luego de que decidiera publicar un video en el que le ponía puntajes a tres diferentes ceviches, entre ellos al ceviche peruano. Sin embargo, el plato bandera que presentó no era representativo de nuestro país pues tenía tomate y palta.

Aunque Antho Tricerri le puso 10/10 al ceviche peruano, la sola falta de autenticidad en el plato hizo de muchos de sus fans peruanos reprocharan el hecho de que no investigara con anticipación y mostrara cualquier cosa antes que un verdadero platillo del mar del Perú.

Por ello, Antho Tricerri y su novio decidieron reivindicarse preparando un verdadero ceviche peruano con ayuda de chef peruano residente en Perú y que tiene un restaurante de nombre Tacu Tacu. Previamente ella pidió las disculpas del caso.

“Hemos recibido bastantes mensajes haters hacia mi novia que probó un ceviche peruano que no era peruano”, dio su novia, a lo que ella añadió: “Muchos me han dicho que por qué no investigo, sino que el video surgió de la nada, además, cuando uno va al restaurante se confía que le están sirviendo un plato original, pero quizá ese restaurante quiso hacer una fusión”.

Seguidamente presentó al chef peruano, quien recalcó que el ceviche peruano no lleva tomate y menos palta. Seguidamente la sorprendió diciéndole a Antho Tricerri que prepararía uno ella misma. “Me parece genial, para que se me quede grabado”, dijo la influencer.

Con la ayuda del chef peruano, la joven logró hacer el platillo bandera del Perú y al probar el original, dijo: “Solo imagínense, 10/10, pero si puedo multiplicarlo por 10 mejor, está buenísimo”.

Antho Tricerri compartió el nuevo video en sus redes, logrando rectificarse y recibiendo buenos comentarios.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sebastián Lizarzaburu muestra su transformación física hasta lograr su actual peso de 94 kilos | ojo

Sebastián Lizarzaburu muestra su transformación física hasta lograr su actual peso de 94 kilos | ojo

TE PUEDE INTERESAR