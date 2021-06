En las últimas horas, se ha viralizado en las redes sociales un video donde aparece un ingeniero brindando una charla a sus trabajadores advirtiendo de la consecuencia del comunismo en el país e invoca a votar por la libertar y la democracia en referencia a la candidata Keiko Fujimori.

“El comunismo busca entregarnos a la ociosidad, busca entregarnos a la mezquindad, busca quitarnos ese orgullo (…) Las nuevas generaciones no saben lo que es decir no tengo una carne (…) Salgamos adelante por nuestros hijos, recapacitemos señores. Aquí no vamos a votar por Keiko Fujimori. Aquí vamos a votar por nuestra libertad, por esa libertad que ahora aquí están ustedes porque quieren estar y quieren escuchar. Cuando exista el comunismo esa libertad se va acabar”, dijo en un primer momento.

Asimismo, se refirió sobre los venezolanos, a quienes señala que se fueron de su país porque no tenían los recursos necesarios para sobrevivir. “Tenemos el ejemplo de los amigos venezolanos que no han caminado 3000 kilómetros hacia acá por las puras, para demostrarnos nada, han caminado hacia acá porque donde estaban había mucha miseria y mucha hambre”, agregó.

Según el ingeniero, “no se debería estigmatizar a la gente por los errores de sus padres” y que “se le debe dar una oportunidad a la gente joven para revertir eso”. Asimismo, recalcó que el “comunismo es dañino para el Perú”. “Saliendo de aquí yo se que cada de ustedes es libre de tomar una decisión (…) Hoy gozan de esta libertad. Mañana, una persona de estas, pertenecientes al comunismo les hable, no será para que les deje a su libre elección, será para exigirlos, obligarlos”, le dice a sus trabajadores.

“Antes de marcar, en el momento de las elecciones, piensen en que hoy tienen un trabajo que son libres de escoger, y que no podemos caer en el error de hacernos creer que vamos a dejar de ser pobres cortando el trabajo. Eso es una mentira, un engaño (…) Son ustedes los que gozan de un beneficio social, y son ustedes los únicos capaces de poderlo defender. Y tienen que defenderlo señores, defendiendo la democracia”, expresa enérgicamente el ingeniero.

Por último, el empresario les dio camisetas de la selección a sus trabajadores indicando que no fueron adquiridas por la empresa, sino que él mismo.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR