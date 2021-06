Durante el programa “América Hoy” del martes 1 de junio, Sheyla Rojas ‘cuadró' a Janet Barboza por llamarla “enamoradiza” y aclaró que aunque ha salido con muchos hombres, no es fácil que se enamore.

“Janet la vez pasada escuché que dijo “Sheyla es muy enamoradiza”. Yo hace mucho tiempo estoy soltera, he salido, sí, con muchos, pero ¿enamorada?”, señaló Sheyla Rojas.

“De enamorada estoy... o sea, es muy difícil que yo me enamore, la verdad, o sea, he salido con un montón, pero cualquier cosa dijo ‘next’ (siguiente) y ya está', pero enamorarme me cuesta”, aclaró la modelo.

Por su parte, Janet Barboza se defendió y aseguró que fue una broma: “No lo he dicho con mala intención, está bien que Sheyla lo diga”, indicó la ‘rulitos’.

Sheyla Rojas se mostró más tranquila y contó que ahora le cuesta más enamorarse: “Lo quería aclarar porque eso sí me cuesta. Yo, desde que me separé, pues sí salí con un montón. Pero yo creo que ahora, cada vez conforme pasa el tiempo, me costaba dar el siguiente paso a tener una relación y pues me llegó el momento”.

Sin embargo, la modelo aseguró que su nueva relación es diferente a sus últimos ‘salientes’. “Estoy súper enamorada, yo creo que conforme pasa el tiempo va creciendo el amor. Recién tenemos un mes de relación, o sea, nada”, expresó.

FUENTE: América TV

