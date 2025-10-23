En su libro autobiográfico “Mi verdadera historia”, Isabel Preysler publicó ocho cartas manuscritas de amor que le envió Mario Vargas Llosa y la misiva que ella le envió para terminar su relación de ocho años.

Isabel Preysler acusa al premio Nobel de “maleducado” y “celoso”, y afirma que lo lanzó de su casa y le dijo que pase a recoger sus pertenencias.

Cuando todo iba bien, Mario Vargas Llosa le escribía que sería feliz de “pasar todo lo que me queda de vida a tu lado”. Al final, sin embargo, el escritor volvió con su esposa Patricia, en Lima, donde murió a su lado y al de sus seres queridos.

Relación extramatrimonial

La ‘Reina de Corazones’ y el Nobel RReadRedaccde Literatura estuvieron juntos de 2015 a 2022 y, en este tiempo, el escritor le mandó distintas misivas en las que se dirigía a ella como “querida”, “amor mío” y le decía “te quiero” y “nunca imaginé que me harías tanta falta”.

Carta de despedida

Pero el amor terminó para ellos y, el 12 de octubre, la madre de Tamara Falcó, enfadada con él por sus “ridículas escenas de celos” que dan “hasta vergüenza” y por descubrir que el escritor había vuelto a su casa sin avisar y envió a otra persona a recoger sus cosas, le mandó una carta con la que rompió su relación.