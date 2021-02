El escándalo de la vacunación de varios funcionarios públicos sin conocimiento de la ciudadanía no deja de generar reacciones. Uno de los que también se pronunció fue Jaime Bayly durante su programa del 15 de febrero, donde arremetió contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti.

Al inicio, el periodista peruano indicó que se trataba de un escándalo que le daba “vergüenza comentar” y señaló que Martín Vizcarra y su familia podrían haber sido de las primeras personas en el mundo en vacunarse fuera de los ensayos clínicos.

“Se vacunaron secreta, clandestinamente con la vacuna china, sin decirle nada a la población, sin informar a la ciudadanía. En ese momento, septiembre, octubre del año pasado, había muy pocas personas en el mundo que se habían vacunado ¿verdad? Bueno, el presidente peruano y su familia estuvieron entre esas pocas personas tan privilegiadas, pero se vacunaron a hurtadillas, furtivamente, ahora la prensa lo ha pillado en falta, es un escándalo internacional”.

“Lo increíble es que Vizcarra no tuvo la honestidad de decirle a la gente, a los peruanos ‘yo me quiero poner la vacuna’. Él miente, sigue mintiendo, dice que fue parte del ensayo clínico de 12 mil voluntarios; no es verdad, al universidad que hizo el ensayo, Cayetano Heredia, lo ha desmentido”, agregó.

De acuerdo a Jaime Bayly, la exministra de Salud “mintió con absoluto descaro, lo mismo que su jefe de entonces, Vizcarra”.

“Es una desvergüenza, es una verdadera ruindad lo que hizo el presidente Vizcarra y su familia y sus colaboradores mientras millares de personas en el Perú morían, vacunarse así a escondidas”, señaló.

“Ahora su credibilidad bastante mellada, su fama de mitómano, de embustero bastante solidificada, sale este esperpéntico personaje, el tartufo de Vizcarra, a dar unas explicaciones tardías, febles, en las que nadie por supuesto cree. Él insiste en que fue un abnegado, heroico conejillo de indias del ensayo clínico. ¡Mentira! A él le pusieron una vacuna que no era parte del ensayo clínico, una vacuna que no podía tener en ningún caso placebo”, dijo con indignación.

En ese sentido, Bayly dijo estar sorprendido por la “desfachatez” de Martín Vizcarra por ni siguiera reconocer y pedir disculpas a los peruanos: “Es increíble no solo lo mitómano que ha resultado este personaje sino su absoluta desvergüenza, su absoluta desfachatez, no pide disculpas, no reconoce la verdad y dice -mintiendo sobre mentiras- que él fue parte del ensayo clínico y que él puso en riesgo su salud y que eso era un testimonio conmovedor de amor a la patria y todo eso es mentira”.

“Es triste, patético ver al señor Vizcarra con la credibilidad absolutamente destruida, continuar mintiéndoles a los peruanos”, manifestó.

El periodista también quedó en ‘shock’ con la mentira de Pilar Mazzetti: “Qué buen ejemplo, doctora Mazzetti, el suyo. ¡Me he quedado helado! Uno sabe que los políticos mienten, pero lo suyo es épico”.

“La verdad me deja pasmado, quedo perplejo. Lo suyo y lo de Vizcarra... es decir, son una banda de atracadores ustedes, son una banda de asaltantes y lo que han asaltado es la confianza cifrada por la gente en ustedes. La gente muriéndose y ustedes vacunándose a escondidas, un horror, absolutamente impresentable y espero que la justicia castigue esto, alguna forma de justicia: o la justicia terrenal o la justicia divina o la gente cuando vaya a votar en dos meses”, finalizó.

