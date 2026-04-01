En la ciudad Kyotanabe, en Japón, se realizó la 17° edición de la carrera con sillas de oficina al estilo de la Fórmula 1, conocida como ISU-1 GP, una tradición que empezó en 2009 y que hoy es un peculiar deporte.

Compiten en grupos de tres personas que dan el mayor número de vueltas en un circuito de 20 a 25 kilómetros durante dos horas y el premio son 90 kilos de arroz.

Cada año se realiza en al menos 10 ciudades de Japón, las más conocidas Tokio, Kioto y Shizuoka.

Participantes

De acuerdo a una entrevista que realizó CNN con el creador de la ISU-1 GP, Tsuyoshi Tahara, explicó que todo se originó en 2009 y la primera carrera se dio en 2010 en la ciudad Kyotanabe. Su inspiración se basó en el regaño de un profesor que no le permitía jugar con la silla.

“El mayor atractivo es que cualquiera puede participar. Hay personas trabajando arduamente en oficinas de todo el mundo, y queremos que salgan de la oficina”, comentó Tahara a la cadena estadounidense.

Historia

La serie ISU-1 recorre ya Japón y atrae a un público que anima a los equipos mientras toman las curvas deslizándose sobre sillas de oficina sin modificar, compradas en tiendas.

Los ganadores no se llevan un trofeo, sino 90 kilos de arroz, un premio que encaja a la perfección con el espíritu de la carrera.

Los competidores realizan un gran esfuerzo físico por el premio de 90 kilos de arroz.