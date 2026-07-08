Las jirafas del parque Safari Beekse Bergen, en Hilvarenbeek (Países Bajos), se han vuelto fanáticas de los helados de ricas frutas que les ofrecen sus criadores para evitar que sucumban a golpes de calor en medio de la ola de elevadas temperaturas que azota a Europa.

Se busca que los animales no sucumban ante el calor, lo que podría afectar gravemente su salud y eventualmente causarles la muerte.

El parque zoológico seguirá refrescando a los animales que sufren el calor, no solo ofreciéndoles abundante agua limpia para beber, sino también dándoles helados elaborados especialmente para ellos.

Enriquecidos

Para todos los animales, según su especie, los cuidadores implementan enriquecimientos con bloques de hielo y “helados” especiales (hechos de fruta, verdura, carne o pescado congelado) para refrescar e hidratar a animales como jirafas y elefantes, pero también a felinos carnívoros, durante las olas de calor que se vienen sucediendo cada vez con mayor frecuencia.