La anécdota de su vida pasó una joven que compró una bicicleta por Internet. Ella estaba muy ilusionada al recoger el producto que había comprado por Internet, pero cuando lo hizo, terminó dándose cuenta de que era un adorno.

La joven se compró una supuesta bicicleta para poder trasladarse por la pandemia del coronavirus o Covid-19, pero cuando acudió a la tienda por departamento para recogerla, lo que obtuvo fue un adorno de 25 centímetros.

Sorprendida, la joven compartió su experiencia. Aunque reconoció que fue su culpa por no leer la descripción del producto, recomendó no comprar nada por Internet. Agregó que no se trató de una estafa.

También dijo que al compartir su historia, solo busca que las personas sean más precavidas al momento de comprar los productos y por ende, siempre lean la descripción del mismo.

Usuarios que leyeron su experiencia, también contaron sus experiencias, pues a algunos les había pasado situaciones similares con otros productos.

