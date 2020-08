Rodrigo González no desaprovechó el momento para compartir una imagen de su archienemiga, Karen Schawrz, quien curiosamente portaba un polo con una peculiar frase. “Ven y critícame” . Este hecho fue ideal para el ex conductor de televisión, quien no dudó en burlarse de la ex conductora de “Mujeres al mando”, al decir que “hace pedido público”.

En otro momento, “Peluchín” le dejó claro un certero mensaje donde le advierte a la figura de Latina, que entonces no se queje a la hora que él de sus comentarios. “Luego anda denunciando y victimizándose. Pero gana monetizando hasta los pañales de las hijas y exponiendo todos los días su intimidad y la de su familia”, señaló.

Cabe mencionar, que Karen y Rodrigo están enfrentados hace un buen tiempo atrás desde que ambos trabajaban en la misma televisora. Ninguno dio su brazo a torcer y por lo menos en el caso de “Peluchín” no se cansaba de llamarla “mosquita muerta”. La modelo prefería ignorar sus comentarios hasta que él compartió tiempo atrás en su cuenta de Instagram una foto de su hija, pero tapándole el rostro con un emoticón, hecho que la molestó y le dijo de todo.

GUERRA SIN CUARTEL

La conductora de “Mujeres al Mando” Karen Schwarz usó tiempo del programa para volver a enviarle un mensaje a Rodrigo González “Peluchín”, quien usó una foto de su hija en sus Instagram Stories para evidencias que ella ve “Esto Es Guerra”.

Nuevamente, Karen Schwarz se volvió a mostrar molesta. “No somos absolutamente amigos, conmigo te puedes meter cuantas veces quieras, pero cuando yo te tengo bloqueado y tu me tienes bloqueada, me llega mensajes donde me decían que salía mi hija y eso si no lo voy a permitir”.