Lara Arreguiz, una joven de 22 años y estudiante de veterinaria murió en Santa Fe, Argentina, por el COVID-19. Debido a que no habían camas disponibles, tuvo que recostarse en el piso donde falleció.

“Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin Covid”, narró su madre tras salir del Hospital Iturraspe.

“(Lara) Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. ‘Me voy a acostar en el piso’, me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su casaca para taparla por el frío”, añadió.

Aquella era la tercera vez que Claudia llevaba a su hija a un centro de salud. Lara, con diabetes, comenzó a presentar síntomas de la enfermedad el 13 de mayo, pero su estado de salud empeoró en cuestión de horas. El 17 de mayo, día que le hicieron la prueba de Covid-19, los médicos le recetaron antibióticos.

Sin embargo, no mostró ninguna mejoría y sus padres decidieron volver al hospital Iturraspe de Santa Fe, donde se produjo la triste imagen que ha causado un auténtico shock en Argentina.

Los pulmones de la joven estaban colapsados y dañados severamente por el virus. En terapia intensiva se trató de establecer su salud, pero tras sufrir tres paros cardíacos, falleció.

La terrible imagen de la joven acostada en el suelo esperando por una cama ha dado la vuelta al mundo. “Le llegó una cama muy tarde”, afirmó su madre tras su fallecimiento.

