Joven gasta 33 mil dólares en cirugías plásticas para parecerse a Michael Jackson y este es el resultado (FOTOS)

Un joven argentino de 22 años se ha propuesto parecerse en Michael Jackson y practica sus difíciles movimientos en el escenario, pero en 2012 quiso ser igual también cuanto a su apariencia. Hasta la fecha ha gastado 33 mil dólares en 11 cirugías.

El programa "Hooked on the look" expuso el caso de Leo Blanco quien afirma que "cada cirugía es como un paso más a mi objetivo".

Su obsesión por ser el mejor imitador del 'rey del pop' ha llegado a tal punto a no estar conforme con los resultado de las modificaciones quirúrgicas y ha estado recolectando dinero en sus presentaciones de programas de televisión o en la calle.

“Puse mi cuerpo, mi alma y todo mi dinero para transformarme en el mejor imitador de Michael Jackson en todo el mundo”, afirmó al medio británico The Sun.

La madre de Leo Blanco no está de acuerdo que su hijo se obsesione tanto con su ídolo Michael Jackson ya le puede pasar cualquier cosa en las operaciones: "A veces lo miro y pienso, ‘de verdad él es mi hijo’, muchas veces yo no lo puedo creer. Ha cambiado demasiado su apariencia y eso me da temor”.

