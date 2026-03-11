Con el masivo respaldo de jóvenes de la Generación Z, el rapero Balendra Shah -Balen en el mundo artístico- obtuvo una apabullante victoria en las elecciones de Nepal que lo hará nuevo primer ministro, tras haber sido un atípico alcalde independiente de Katmandú, a capital, durante los últimos cuatro años.

De 35 años, el líder del Partido Rastriya Swatantra (RSP) es un rapero, pero también un hombre muy preparado, un ingeniero estructural que centró su campaña en la lucha contra la corrupción y la mejora de infraestructuras del país. Y a la Generación Z le encantó ello.

Votos

El recuento de votos muestra que el RSP obtuvo aproximadamente 122 de los 165 escaños elegidos directamente en el Parlamento de Nepal, un avance significativo para una fuerza política relativamente nueva. Los 110 escaños restantes, de los 275, se asignarán mediante el sistema representativo.

El propio Shah también logró una notable victoria en la circunscripción de Jhapa-5, derrotando por un amplio margen al ex primer ministro KP Sharma Oli, quien ejerció cuatro mandatos. Este resultado lo convirtió en un firme candidato a la presidencia y se interpretó como una señal de que la influencia de muchos políticos veteranos está disminuyendo.

Campaña

El mensaje central de Shah fue su compromiso con la lucha contra la corrupción y la mejora de la gobernanza, destacando también prioridades como la creación de empleo y el aumento de la inversión en educación y sanidad. La campaña también recibió un importante apoyo de la diáspora nepalí, especialmente en Estados Unidos, tanto financiero como a través de actividades de incidencia política.

Además de su estrategia en línea, Shah también mantiene un alto volumen de campañas en diversas localidades del país. Una red de jóvenes voluntarios se moviliza para llegar a los votantes, recabar opiniones y reflejar los problemas locales, lo que ayuda a la campaña a adaptar su mensaje y a fortalecer la conexión directa con la gente.