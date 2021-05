Una mujer de 38 años se ha vuelto tendencia en distintos países de América al confesar públicamente que odia la maternidad. Esto no tendría nada de sorprendente si no fuera porque ella tiene una hija de 10 años a quien dice amar (aunque suene un tanto contradictorio).

Se trata de Karla Tenório, una escritora que ha creado un movimiento llamado “Madre arrepentida”, con el que busca desterrar esa idea “romántica” de la maternidad. A su movimiento a sumado a miles de mujeres que no les gusta ser madres, pero que se sienten presionadas por la sociedad a tener hijos.

“La maternidad implica todo un cuidado con la higiene, la formación de un ciudadano, además del dinero para pagar todos los gastos de un niño. Es una bola extremadamente asfixiante estructurada por la sociedad. La maternidad es una empresa de alto riesgo”, ha declarado.

No quería ser madre

Karla cedió ante los deseos de su pareja y se convirtió en madre. Sin embargo, ha mencionado que “detesta ser madre”, literalmente, desde que la cabeza de su hija salió en el parto.

Aunque pocos entienden su postura, ella ha querido aclararlo en sus redes sociales, donde comparte conmovedoras fotos con su hija Flor.

“Cuando la gente descubre que soy una madre arrepentida es bastante común que sientan curiosidad y se preocupen por mi hija. ‘¿Cómo es que a ella no le gusta ser madre? ‘¿Pero te gusta tu hija?’ ‘¿Cómo puedes ser una buena madre si no te gusta ser madre?’ Entiendo las preguntas y siempre trato de mostrar que son relaciones diferentes. No me gusta ser madre, definitivamente no me gusta. Pero amo a mi hija. Me encanta tanto y de una manera que no puedo explicar. Ella es una niña, una persona, muy especial. Y trato, me esfuerzo demasiado, para darle lo mejor de mí. Nos amamos demasiado. Somos madre e hija, pero también somos amigas, socias. Nuestra relación es sólida y nos funciona mucho. Se basa en el amor, la verdad y el respeto. Intento crearlo libre de mentiras y culpas en las que he creído durante mucho tiempo”, ha escrito en Instagram.

Movimiento “Madre Arrepentida”

“Madre arrepentida” es un movimiento de Brasil liderado por Karla Tenória y busca “liberar la voz de las mamás que no son felices como tales, que sufren y sienten culpa por la maternidad”.

“Cuando comencé a entender que era una MADRE ARREPENTIDA, conocer historias similares a la mía fue muy importante. Fue como descubrir que no estaba tan sola, que no era única y que muchas otras madres están pasando por lo que yo estaba pasando”, comenta.

Karla explica, de manera contundente, que la relación de una madre con sus hijos no es igual a la relación de una madre con la maternidad. He allí el cuestionamiento a la idea clasista y romántica de la maternidad.

Y es que, social y culturalmente nos han enseñado que las madres son perfectas: “En nuestra sociedad, somos hijos y nietos de muchas madres arrepentidas”.

“Los síntomas del arrepentimiento materno son la frustración, la sensación de que la vida se acaba, el abandono, el desánimo para desarrollar nuevos proyectos vitales”

Karla relata, desde su experiencia con su hija, que llegó a llevar un cuaderno en el que anotaba cuántos minutos amamantaba su hija de cada pecho.

“Es importante advertir a las mujeres que aún no han tenido hijos, y a las que están pensando en tenerlos, sobre lo que realmente es la maternidad. Es necesario acabar con el lado romántico de la maternidad, que es muy perjudicial para todos nosotros, que provoca tristeza, depresión y muerte”, concluyó.

