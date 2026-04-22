La casa natal del mítico futbolista Diego Armando Maradona, en Villa Fiorito, en Argentina, es un comedor popular y centro comunitario para ayudar a los vecinos del barrio.

Declarado “Lugar Histórico Nacional en 2021”, su actual propietario cedió el patio de tierra (donde Diego dio sus primeros pasos con la pelota) para que se instalen fogones a leña y parrillas en que se cocina para la comunidad.

“La Casa de D10S”, como se le llama, brinda alimentos, especialmente los jueves.

Comedor comunitario

La vivienda donde creció el astro argentino funciona actualmente como un centro de ayuda que sirve platos calientes a los vecinos del barrio.

En el patio se observa un mural que representa a Maradona besando a su madre, Doña Tota, junto a la frase “Moro Sur”.

Voluntariado

Voluntarios preparan alimentos semanalmente en una parrilla instalada en el mismo patio de tierra donde Maradona vivió su infancia.

Además de comida, el lugar sirve como punto de distribución de ropa para familias afectadas por la crisis económica.