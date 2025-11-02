Sean Duffy, administrador interino de la NASA, agencia espacial de Estados Unidos, utilizó su cuenta oficial en X para responder a la modelo y empresaria norteamericana Kima Kardashian, quien puso en duda que la misión Apolo 11 de 1969, haya llegado a la Luna con los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong.

“Te estoy enviando un millódn de artículos con Buzz Aldrin y el otro”, dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en su programa.

“No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió”, afirma Kardashian en su show.

Ante estas afirmaciones, el responsable de la NASA, Sean Duffy, etiquetó a Kim Kardashian en su publicación y destacó la misión Artemis, actual programa de exploración lunar de la agencia.

“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, dijo Sean Duffy, quien invitó a Kardashian al centro espacial de Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista.