¿QUIÉN ES TILÍN? Luis Ángel Carrasco, más conocido como ‘Tilín’, saltó a la fama en las redes sociales con tan solo 8 años de edad. Su apodo surgió de manera espontánea en el video viral que causó furor en TikTok este 2021, pese a que se grabó hace 4 años.

Su pasión es la “la danza de las tijeras” y su sueño es ser bailarín profesional y viajar por todo el mundo. Aunque desborda picardía, el pequeño sufre de carencias económicas y, actualmente, está bajo la custodia de su abuela Gaudencia, a quien ama mucho. Él ayuda a diario en el local de venta de comida que tiene su ‘mamita’.

“Él es mi todo, es mi fuerza, mi motivación día a día”, dijo su abuelita en el programa ‘Reporte Semanal’.

Su risa es contagiante. Sus travesuras son el pan de cada día. “ Saca canas verdes a cualquiera” nos cuenta su abuela. Hay tiempo para todo en casa de “Tilin”, para jugar, reír, bailar y sobretodo soñar con un futuro mejor. Foto / César Grados / @photo.gec

Su abuelito, a quien llamaba ‘papá', falleció

Al abuelito de Tilín le detectaron coronavirus por lo que falleció hace semanas. ‘Tilín’ y su abuelita nunca pudieron despedir de la persona que tanto amaban, Jony Apolinario Carrera. Para el pequeño, su abuelito era como su padre.

“Yo le extraño mucho. Cuando mi papá se murió, lloré fuerte. Yo sé que él está me viendo desde el cielo. Yo no le veo, pero él si me puede ver”, comentó el pequeño Luis Ángel Carrasco.

El menor se echó a llorar al recordar que hace poco bailó su danza frente a la fotografía de su abuelito. ‘Su papá', como amorosamente lo recuerda, fue el que le puso el apodo de Tilín.

“Le empecé a rezar. Le dije ‘papá cuídame a mí, a mi mamá que está embarazada’, extraño mucho a mi papá”, dijo, entre lágrimas.

“ Mi abuelita es muy estricta. Me lee libros de la escuela, me prepara el desayuno y me lleva a su trabajo. No quiere que me quede solito en casa. Me dice que hay mucha gente mala que nos puede herir y robar. La quiero mucho” Doña Gaudencia se desempeña como cocinera en un restaurante en la avenida Universitaria en Comas. A media hora de su hogar. Por la pandemia el pequeño aun no puede regresar a la escuela. Foto / César Grados / @photo.gec

