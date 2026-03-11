Al combinar acrobacias, actuación y técnicas cómicas, el luchador conocido como Luigi Primo es una figura dentro del mundo de la lucha libre independiente de los Estados Unidos gracias a un estilo inusual: atacar a sus rivales con una masa de pizza en pleno combate. Y así ha obtenido muchas victorias.

Su propuesta mezcla humor, espectáculo y habilidad física, lo que le ha permitido a Chris Monica, su verdadero nombre, ganar una legión de fanáticos.

Antes de dedicarse a la lucha libre, trabajó como chef pizzero y repartidor, de donde se inspiró para crear a su personaje.

Figura mediática

El luchador construyó la imagen de Luigi Primo como un pizzero italiano que presume ser el mejor en su oficio y también el mejor dentro del ring.

Con esa combinación de comedia y deporte, el personaje ha logrado reunir más de 100 mil seguidores en Instagram y captar la atención de aficionados de distintos países.

Lanza masas

Basa sus luchas en preparar la masa y usarla como arma contra sus oponentes.

Las imágenes de Luigi Primo ejecutando uno de sus movimientos más devastadores, en el que lanza la masa de la pizza contra su oponente, noqueándolo, se han vuelto virales en redes sociales, y varios medios de comunicación estadounidenses se han hecho eco.