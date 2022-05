Es una alternativa 100% vegada, libre de maltrato animal (que se da en la leche de vaca), y al ser producto de la papa -tubérculo originario del Perú- bien podría convertirse en una alternativa alimenticia en el mundo.

Y es que cuando se trata de alternativas lácteas, ya tenemos muchas “leches” para elegir, pero la última alternativa podría cambiar las reglas del juego debido a lo accesible y barato que es su ingrediente principal... con la papa.

La leche de papa no suena como la cosa más deliciosa del mundo, pero tampoco la leche de avena o la leche de soja, y sin embargo resultaron ser muy populares. Sin mencionar que esta nueva alternativa láctea es aparentemente “deliciosamente cremosa” y funciona muy bien para lattes y capuchinos caseros.

Además, la papa utiliza mucha menos tierra y recursos que otras plantas que actualmente se utilizan para la producción de leche, lo que hace que tanto la verdura como la leche sean más accesibles.

DUG, la única marca de leche de papa disponible comercialmente en el mundo, hizo su debut recientemente en el mercado del Reino Unido, donde se espera que tenga un gran impacto basado únicamente en la demanda de alternativas de productos animales en ese mercado.

Recetas online

La empresa sueca tiene planes de expandirse a otros países europeos, así como al mercado chino, pero no parece probable un lanzamiento en América en un futuro próximo.

Sin embargo, si te mueres por probar la leche de papa, te alegrará saber que puedes prepararla tú mismo, ya que hay docenas de recetas disponibles online. Básicamente, solo hierves la papa, luego la licúas con el agua en la que hirvió, la cuelas, y agregas más agua hasta que alcance la consistencia deseada.

La versión de leche de patata de DUG también contiene maltodextrina, proteína de frejol, fibra de achicoria, aceite de colza, fructosa (un azúcar), sacarosa (un azúcar), regulador de la acidez, carbonato de calcio, lecitina de girasol (un emulsionante), sabor natural y está mezclada con vitaminas.

¿Sabor neutral?

Aunque el reciente lanzamiento de la leche de papa DUG en el Reino Unido causó sensación, el éxito de esta alternativa láctea no está garantizado, ya que algunos de los que la probaron describieron su sabor como «neutral» o se quejaron de un regusto salino. La falta de proteínas también podría ser un problema para algunas personas. Con solo un gramo de proteína por porción, en comparación con los ocho gramos de la leche de soya y los tres de la leche de avena, no es exactamente una fuente inagotable de energía, pero eso no debería importar demasiado si obtienes tu proteína de otras fuentes.

Se cree que donde es probable que la leche de papa marque una gran diferencia es en la sostenibilidad. El cultivo es dos veces más eficiente que el cultivo de avena, en términos de uso de la tierra, requiere poca agua y tiene un mejor rendimiento que la mayoría de las plantas. La nueva bebida de leche de papa puede tener una enorme colina que escalar para competir con otras leches de origen vegetal, pero ciertamente tiene la oportunidad de convertirse en la próxima moda de alimentos saludables.

