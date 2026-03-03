Cientos de personas reunidas en Taipéi, capital de Taiwán, lanzaron linternas voladoras para iluminar el cielo nocturno durante el Festival de las Linternas Celestiales de Pingxi, según la tradición ancestral de grupos étnicos chinos de todo el mundo para simbolizar la luz que vence a la oscuridad.

Ello se hace con oraciones por la salud, la riqueza y la felicidad escritas en las linternas de papel brillante, antes de enviarlas al cielo, donde se pierden en lo alto y a lo lejos.

Zodíaco chino

El Festival de las Linternas de Taipéi 2026 se destaca por sus espectaculares exhibiciones de luces, con zonas principales en Ximending, incluyendo linternas interactivas, figuras del zodíaco chino y espectáculos musicales.

Además, el famoso Festival de Linternas Celestiales de Pingxi (cerca de Taipéi) permite lanzar linternas de papel con deseos.

Este evento nacional se llevará a cabo en Chiayi del 3 al 15 de marzo de 2026, destacando con una gran linterna principal.