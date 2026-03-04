Observado en gran parte del mundo, el eclipse lunar total registrado ayer, conocido como “Luna de Sangre”, sirvió para ver impresionantes imágenes del fenómeno que se registra cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural terrestre.

Tal alineación solo se da en Luna llena y la de este martes ha sido la primera en el presente año 2026.

En la toma de esta nota, de la agencia EFE, la Luna rojiza parece salir de entre las casas de un cerro de La Paz, en Bolivia. Aunque no se le vio completamente roja, la Luna se mostró impresionante de todas maneras debido al fenómeno astronómico.

Tonalidades

El tono y la intensidad de ese color varían según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

La secuencia de todo eclipse lunar total consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad. Durante la fase de totalidad, la Luna se transforma en una esfera de rojo intenso, conocida popularmente como “Luna de sangre”.