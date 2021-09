La joven madre que fue discriminada por su forma de vestir al acudir a la escuela de sus hijos se pronunció en sus redes sociales. Se trata de una colombiana, identificada como Isabel Castro, quien fue echada del colegio por acudir a una reunión de padres usando un polo con escote y unos jeans ajustados.

En su cuenta de Facebook, la madre de familia subió un video en el que dice ha recibido críticas, mayormente, de mujeres. Ella se defendió diciendo que “estaba vestida normal”.

MIRA: Viajero del tiempo que asegura venir del año 2714 alerta sobre tres catastróficos eventos en septiembre

“Yo lo único que quise fue que me respetaran… me han dado muy duro, especialmente las mujeres, me han ofendido, soy mujer, soy madre y quiero que también sepan el dolor que me han causado”, se le escucha decir.

“Vivo en Barranquilla, donde hace mucho calor. Estaba vestida normal, no como muchas decían que esa no era la vestimenta para la ocasión”, agregó.

Este martes 7 de setiembre de 2021, el video donde la joven madre fue discriminada por su escote se hizo tendencia. En las imágenes que circularon en redes sociales, la presidenta del Consejo de Padres no le permitió el ingreso, argumentando que la mujer no estaba respetando una supuesta norma de convivencia de padres.

“Me dice que, ‘si viene así a una institución, no tiene por qué venir así…”, se le escuchar reclamar a la joven madre ante la cámara de video. Mientras tanto la otra mujer responde: “No tiene por qué venir así (vestida)”.

VIDEO VIRAL. denuncian discriminación a mujer

Este acto de discriminación ocurrió en Colombia, en la Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA) de Soledad, donde se iba a llevar a cabo una reunión para revisar los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus para que los alumnos comenzaran las clases presenciales.

“Mi esposa trabaja para las redes sociales, es su trabajo. Yo pienso que a la señora le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”, dijo el esposo de la mujer que fu testigo de la escena.

Cabe indicar que la mujer que denunció discriminación es influencer, tiene 3 hijos, es bastante activa en redes sociales e incluso tiene una “miniserie”.

TE PUEDE INTERESAR