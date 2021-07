Una madre ha recibido una gran cantidad de ataques y elogios por desactivar las redes sociales de su hija influencer . El caso, ocurrido en Brasil, ha despertado el debate sobre el uso del Internet en los adolescentes.

Fernando Rocha Kanner es una médica oriunda de Sao Paulo. No contenta con el comportamiento de su hija de 14 años en las redes sociales, decidió eliminar sus cuentas de TikTok e Instagram sin su permiso.

Su hija no es cualquiera adolescente, pues Nina Ríos es toda una celebridad en dichas plataformas. Su cuenta en TikTok supera los 2 millones de seguidores. Incluso, Nina contaba con decenas de clubs de fans.

Debido al ausentismo de la joven influencer, muchos de sus seguidores se preocuparon por Nina. Por ello, su madre dio a conocer la impactante noticia antes de borrar definitivamente sus cuentas.

Según la mujer, la gran cantidad de seguidores que tenía su hija era solo una “ilusión”, lo cual era dañino para un adolescente que está buscando su propia individualidad.

“No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. No quiero que promocione ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija se entregue a los bailes diarios como un babuino amaestrado. Me parece divertido... y mega insuficiente”, compartió a través de Instagram.

Además, arremetió contra otros influencers adolescentes, ya que consideraba que ‘hacer bailecitos’ frente a una cámara no era sea suficiente para tener fama. “Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos el rebaño se diluyen en el proceso y acabamos siendo uno más del montón”, agregó.

Por último, la controversial madre de familia informó que su hija se dedicará por completo a sus estudios en Suiza. Para la alegría de sus fieles fanáticos, aseguró que Nina volvería a Internet cuando tuviera “contenido interesante”.

Aunque muchos han considerado su actitud como “controladora” o “abusiva”, la publicación de Fernanda Rocha acumula más de 80 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de padres que respaldan su decisión.

