Una madre, sin saberlo, ha provocado un acalorado debate entre los padres, después de compartir un clip de su hija de seis meses a la que le perforaron las orejas.

Marisa Carpineta , una madre estadounidense, publicó un video viral en TikTok y lo subtituló: “6 meses listos para perforar las orejas”.

En el clip, Marisa insta a otros padres a llevar a sus hijos a un salón de tatuajes para que les hagan las orejas, ya que tienden a usar agujas en lugar de pistolas perforadoras.

No pasó mucho tiempo antes de que el video se inundara con comentarios de usuarios muy enfadados con la decisión de la mujer.

“Esto debería ser ilegal. Debería ser la elección del bebé cuando puede hacer uno”, comentó una persona. “Hacerlos pasar por ese dolor con querer aretes es horrible”.

Otro internauta indignado comentó: “Esto hace que se me erice la piel. ¿O no le infliges un dolor innecesario a tu bebé?”. Ante ello, Marisa respondió: “Ella no es tu hija, así que ten cuidado con la tuya”.

Sin embargo, varios usuarios salieron en defensa de la madre, argumentando que ‘nadie’ recuerda realmente ese dolor, así que no habría problema. “Actúan como si recordaran haber sido perforados cuando eran bebés”, señaló otro usuario de TikTok.

