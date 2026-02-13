El dengue, enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, viene ganando terreno en Lima, donde solo en enero de 2026 se han registrado 111 casos, lo que triplica lo reportado en el mismo periodo del 2025, según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú).

Los distritos de Villa María del Triunfo, en el sur, y San Juan de Lurigancho, en el este, concentran más casos con 14 y 13. Le sigue Villa El Salvador y Lurigancho Chosica con 11 y 10, respectivamente. Además, el contagio ha sido mayor entre los adultos de 30 a 59 años.

El director adjunto de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, Alexis Holguín, detalló que los síntomas más frecuentes de este mal son fiebre alta, dolor detrás de los ojos, cabeza, muscular y articular; además, se presentan erupciones en la piel.

Entre los signos de alarma están dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

VIVIENDAS. Holguín sostuvo que el zancudo Aedes aegypti vive en las casas, por eso se deben tomar medidas para evitar su reproducción como eliminar los objetos con base cóncava que pueda acumular agua, y lavar y tapar correctamente los recipientes donde se almacene agua.

Con el objetivo de eliminar criaderos en las viviendas, ayer la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte inspeccionó un total de 5157 viviendas de la zona a fin de verificar que no haya lugares donde se almacene agua.