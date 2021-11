La falsificación masiva de certificados de vacunación contra el coronavirus se ha extendido en Europa y en las últimas horas se destaparon dos casos, uno en Grecia y otro en Bélgica.

En Grecia, desde este lunes, los no vacunados contra el COVID-19 no pueden entrar en restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos. Además, se da por caducado el certificado de los mayores de 60 años que no se hayan puesto la dosis de refuerzo.

Tales medidas coinciden con un caso de falsificación masiva de certificados de vacunación contra el coronavirus y 48 personas están siendo investigadas. Se enfrentan a graves cargos penales, relacionados con la constitución de una organización delictiva y blanqueo de capitales.

El caso salió a la luz cuando las autoridades vieron que en el Centro de Salud de Palamás, un municipio de apenas 6000 habitantes, se habían puesto más de 40,000 vacunas. Según el expediente, una administrativa, de 44 años, pirateó la contraseña de una enfermera y así logró emitir los certificados de vacunación contra el coronavirus.





Caso en Bélgica

En tanto, en Bélgica se detectó que un médico entregó 2000 certificados de vacunación falsos contra el COVID-19.

Ante ello, la justicia belga ha acusado al médico de fraude al detectar que presuntamente entregó esos 2000 falsos certificados de vacunación, informaron este martes las autoridades.

El médico, cuya identidad no ha trascendido pero sí se sabe que ejercía en Valonia, la región francófona del sur del país, está acusado de falsificación y de uso de documentación falsa.

No se descarta que la justicia actúe también contra los receptores de los certificados, apuntaron medios locales.